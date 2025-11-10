В Приморье на памятник Ленину нанесли краской надпись

Памятник Владимиру Ленину осквернили в Артеме Приморского края, сообщила региональная прокуратура в своем Тelegram-канале. Злоумышленники, которые нанесли краской надпись на монумент, разыскиваются.

По версии прокуратуры, в ночь на 10 ноября на памятник была нанесена краской надпись. Надзорное ведомство взяло под контроль проведение предварительного расследования этого инцидента, выявление лиц, причастных к нему, и приведение монумента в надлежащее состояние.

Ранее в администрации Красненского района Белгородской области прокомментировали ситуацию с заменой памятника Ленину на фигуру павлина в селе Горки. Уточняется, что бюст не был демонтирован, а лишь перемещен в рамках благоустройства парковой зоны примерно 10 лет назад.

До этого в Чувашской Республике в городе Шумерля памятник Ленину переместили на свалку. В публикации говорится, что монумент вождю пролетариата был демонтирован с центральной площади.

Весной стало известно, что в Верхней Пышме памятник Ленину был преобразован в часть скейт-парка. Молодежь теперь может кататься прямо на монументе.