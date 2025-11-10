Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:56

В Приморье на памятник Ленину нанесли краской надпись

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Памятник Владимиру Ленину осквернили в Артеме Приморского края, сообщила региональная прокуратура в своем Тelegram-канале. Злоумышленники, которые нанесли краской надпись на монумент, разыскиваются.

По версии прокуратуры, в ночь на 10 ноября на памятник была нанесена краской надпись. Надзорное ведомство взяло под контроль проведение предварительного расследования этого инцидента, выявление лиц, причастных к нему, и приведение монумента в надлежащее состояние.

Ранее в администрации Красненского района Белгородской области прокомментировали ситуацию с заменой памятника Ленину на фигуру павлина в селе Горки. Уточняется, что бюст не был демонтирован, а лишь перемещен в рамках благоустройства парковой зоны примерно 10 лет назад.

До этого в Чувашской Республике в городе Шумерля памятник Ленину переместили на свалку. В публикации говорится, что монумент вождю пролетариата был демонтирован с центральной площади.

Весной стало известно, что в Верхней Пышме памятник Ленину был преобразован в часть скейт-парка. Молодежь теперь может кататься прямо на монументе.

прокуратура
Приморский край
Россия
памятники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся
Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Депутат Боярский высказался о вероятном отключения Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца»
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.