10 ноября 2025 в 18:28

Пассажирам Seabridge пообещали компенсацию после неудачного рейса в Сочи

Паром Seabridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона Паром Seabridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пассажиры парома Seabridge, который не смог зайти в порт Сочи, получат денежную компенсацию, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Трабзоне. Судно совершило первый с 2011 года рейс из Турции в российский курортный город, однако не получило разрешение на вход в порт.

Вечером 10 ноября достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации, после чего они собираются покинуть судно и самостоятельно вернуться в Россию, — говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что консул уже встретился с россиянами, находящимися на борту Seabridge. Все они получили контакты местных адвокатов на случай, если решат обратиться с претензиями к компании-перевозчику.

В четверг, 6 ноября, судно Seabridge не смогло попасть в порт Сочи из-за отсутствия необходимых разрешений. Местные власти не допустили высадки пассажиров, поскольку порт был закрыт для проведения учений.

Позднее Seabridge пришвартовался в морской гавани Трабзона. Как уточнил представитель обслуживающей рейс компании Liderline Мустафа Чакыр, пассажиры сойдут с судна после прохождения таможни.

