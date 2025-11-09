Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Паром Seabridge вернулся в Турцию после неудачного рейса в Сочи

Паром Seabridge Паром Seabridge Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Паром Seabridge, совершивший первый с 2011 года рейс из Турции в Сочи, пришвартовался в морской гавани Трабзона, заявил представитель обслуживающей рейс компании Liderline Мустафа Чакыр. По его словам, которые приводит ТАСС, пассажиры сойдут с судна после прохождения таможни. По прибытии в Сочи паром не получил разрешения на заход в порт.

Паром прибыл, проблем со швартовкой не было. Пассажиры рейса сойдут с судна после прохождения таможни. Мы со своей стороны сейчас занимаемся билетами для их следования к конечной точке маршрута, — сказал Чакыр.

В четверг, 6 ноября, судно Seabridge не смогло попасть в порт Сочи из-за отсутствия необходимых разрешений. Местные власти не допустили высадку пассажиров, поскольку порт был закрыт для проведения учений.

Позднее одна из пассажирок рассказала, что паром Seabridge проверяли в российском порту восемь часов. По ее словам, судно находилось в море больше двое суток. При этом целые сутки паром ожидал швартовки в нескольких милях от берега.

