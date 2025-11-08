Паром из Трабзона проверяют в порту Сочи уже восемь часов

Паром из Трабзона проверяют в порту Сочи уже восемь часов Паром Seabridge из Трабзона проверяют в порту Сочи уже восемь часов

Прибывший из Трабзона в Сочи паром Seabridge проверяют в российском порту порядка восьми часов, рассказала РИА Новости пассажирка. По ее словам, судно находится в море уже двое суток.

Нет, не выпустили (на берег – NEWS.ru.), все еще ждем, — сообщила пассажирка Татьяна.

При этом известно, что паром более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, на борту находятся 20 пассажиров.

Ранее стало известно, что турецкое судно Seabridge из Трабзона не смогло попасть в сочинский порт из-за отсутствия необходимых разрешений. Местные власти не допустили высадку пассажиров, поскольку порт был закрыт для проведения учений. Отмечается, что в результате два десятка туристов оказались заблокированы на рейде.

До этого директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян заявил, что стоимость билетов на турецкий паром составила от семи тысяч рублей за человека. Он добавил, что пока рейсы запустили только для пассажиров, позднее можно будет перевозить легковые автомобили. Перевозка обойдется в 30 тыс. рублей, но цена может вырасти из-за размера машины, уточнил Туркменян.