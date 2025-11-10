Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 18:30

Шойгу анонсировал мероприятие, которое станет первым в истории России

Шойгу: Россия проведет международный форум по безопасности в 2026 году

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская Федерация намерена организовать первый международный форум по вопросам безопасности в 2026 году, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Как пишет РИА Новости, экс-министр обороны анонсировал мероприятие в ходе консультаций с советником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой.

В следующем году в Москве под эгидой Совета безопасности РФ планируем провести первый международный форум по безопасности. Это будет масштабное мероприятие, — сказал Шойгу.

В ходе беседы с коллегой из Египта он также отметил удовлетворенность текущим уровнем тесного взаимодействия между двумя странами в сфере безопасности. Шойгу подчеркнул, что в современных условиях особенно важно развивать сотрудничество в этой области не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.

Ранее Шойгу говорил, что всестороннее урегулирование палестино-израильского конфликта на основе международного права представляет собой единственно возможное решение. Он также выразил признательность за сбалансированную и ответственную позицию египетской стороны относительно украинского вопроса.

