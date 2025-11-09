Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 15:34

«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией

Профессор Дизен: ЕС стоит договориться с Россией по архитектуре безопасности

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Европейским странам необходимо заключить договоренность с Россией о создании новой архитектуры безопасности для предотвращения значительных финансовых потерь, связанных с замороженными российскими активами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X. Академик предложил политическим руководителям европейских государств также начать прямые переговоры с Москвой для выработки взаимоприемлемой модели безопасности.

В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске заявил об отсутствии у Москвы намерений совершать нападение на страны НАТО и Европейского союза. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность РФ закрепить данную позицию в формате юридически обязывающих гарантий безопасности.

Кроме того, экономист Ричард Вольф заявил о бесперспективности попыток формирования архитектуры европейской безопасности без участия РФ. Специалист отметил демонстрацию западными государствами «почти нелепого уровня враждебности» в отношении Москвы.

Россия
Евросоюз
безопасность
Норвегия
