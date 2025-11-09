Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов

Жапаров: в Киргизии больше не будет переворотов

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: kremlin.ru/ Валерий Шарифулин/ ТАСС

В Киргизии больше не будет государственных переворотов, заявил президент страны Садыр Жапаров, опубликовав соответствующий пост в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, республика стала сильным государством, а народ осознал, кого нужно поддерживать.

Переворотов не будет. Во-первых, мы не дадим повода для переворота. Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное. В-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти, — написал Жапаров.

Лидер государства уточнил, что некоторые группы в стране пытаются спровоцировать нестабильность во время внеочередных парламентских выборов. Среди них — бывшие коррупционеры, чиновники, потерявшие влияние, и лица, недовольные действиями власти. Президент подчеркнул, что такие люди «раздувают проблемы» и стремятся вернуть прежние схемы ради личной выгоды.

Ранее глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев заявил о возможном снятии пограничников на границе с Таджикистаном. По его словам, обе страны при активном участии президентов проводят работу по укреплению дружественных отношений, включая установку 107 километров заграждений и строительство 143 километров дорог на приграничной территории.

