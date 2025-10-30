Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:58

Киргизия и Таджикистан могут убрать пограничников на общей границе

Глава ГКНБ Киргизии Ташиев допустил отказ от пограничников рядом с Таджикистаном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На границе между Таджикистаном и Киргизией могут снять пограничников, заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев. По его словам, которые передает издание «Азия-Плюс», Бишкек и Душанбе делают все для того, чтобы население двух стан могло «жить только в дружбе».

Отмечается, что над укреплением сотрудничества государств активно работают президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. В пограничной службе ГКНБ также уточнили, что на границе двух стран были проведены масштабные работы — установлено 107 километров заграждений и построено 143 километра дорог.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря 2025 года ввоз автомобильным транспортом товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС. Согласно тексту, российские юридические лица могут ввозить товары из этих стран «без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации».

До этого Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, обратившись к участникам с приветственным словом. Глава республики признался, что с радостью принимает гостей, с которыми его народ объединяют общие интересы и стремления к развитию партнерства.

Киргизия
Таджикистан
границы
пограничники
