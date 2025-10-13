На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы Экономист Вольф: архитектура европейской безопасности без России невозможна

Попытки создать архитектуру европейской безопасности без участия России обречены на провал, заявил экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. Эксперт обратил внимание на то, что Запад демонстрирует «почти нелепый уровень враждебности» в отношении Москвы.

Он подчеркнул, что подобная риторика лишена смысла, а внешняя политика содержит внутренние противоречия. Экономист задался резонным вопросом, каким образом можно построить стабильную систему безопасности на континенте, игнорируя его крупнейшее государство.

По мнению Вольфа, такие планы напоминают «глупую шутку», что наглядно подтверждает ситуация вокруг Украины. Конфликт в этом регионе продемонстрировал всю пагубность исключения РФ из общеевропейского диалога. Специалист убежден, что при наличии равноправного партнерства между Москвой и Европой украинский кризис мог бы пойти по иному сценарию.

Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут, — подчеркнул Вольф.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. По его словам, политики, которым это выгодно, пытаются нагнетать ситуацию и раскручивают подобные тезисы.