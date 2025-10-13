Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 11:10

На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы

Экономист Вольф: архитектура европейской безопасности без России невозможна

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Попытки создать архитектуру европейской безопасности без участия России обречены на провал, заявил экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. Эксперт обратил внимание на то, что Запад демонстрирует «почти нелепый уровень враждебности» в отношении Москвы.

Он подчеркнул, что подобная риторика лишена смысла, а внешняя политика содержит внутренние противоречия. Экономист задался резонным вопросом, каким образом можно построить стабильную систему безопасности на континенте, игнорируя его крупнейшее государство.

По мнению Вольфа, такие планы напоминают «глупую шутку», что наглядно подтверждает ситуация вокруг Украины. Конфликт в этом регионе продемонстрировал всю пагубность исключения РФ из общеевропейского диалога. Специалист убежден, что при наличии равноправного партнерства между Москвой и Европой украинский кризис мог бы пойти по иному сценарию.

Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут, — подчеркнул Вольф.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. По его словам, политики, которым это выгодно, пытаются нагнетать ситуацию и раскручивают подобные тезисы.

Россия
Европа
Украина
экономисты
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Пушилин заявил о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
ФСБ связала теракт в Москве против офицера с убийством генерала Кириллова
В российском регионе пресекли контрабанду на 160 млн рублей
Вербовщик в деле о теракте против офицера МО пополнил реестр террористов
Военэскперт рассказал, что ждет Эстонию в случае атаки на Россию
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.