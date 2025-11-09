Бойцы ХАМАС отказались сдаваться в туннелях Рафаха

Находящиеся в туннелях Рафаха на юге сектора Газа бойцы ХАМАС не намерены сдаваться, несмотря на попытки Израиля добиться их капитуляции, заявил представитель движения Юсеф Хамдан. По его словам, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху зависит от крайне правых элементов, стремящихся сорвать соглашение о прекращении огня, передает РИА Новости.

Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов сопротивления обречена на провал. Она означает лишь то, что правое правительство находится в зависимости от экстремистских элементов в правительстве, которые «пытаются сорвать соглашение и вернуться к полномасштабной агрессии против нашего народа, — сказал Хамдан.

Представитель движения добавил, что Израиль провоцирует столкновения с бойцами ХАМАС в Рафахе, контролируемом израильскими войсками. Он также отметил, что израильская сторона отвергает все предложения посредников по урегулированию местных проблем, связанных с соглашением и его временными и географическими ограничениями.

Ранее движение ХАМАС призвало международное сообщество последовать примеру Турции, выдавшей ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа. Кроме того, привлечь к ответственности потребовали и других израильских лидеров за преступления против человечности.