В Москве продавец электронных сигарет напал на журналиста, который снимал сюжет о нелегальной реализации вейпов. СК РФ возбудил дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следственными органами СК России по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов возбуждено после нападения на съемочную группу ВГТРК при съемках сюжета о женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию, в Москве. По версии следствия, соседка героини программы несколько раз толкнула сотрудников СМИ и нанесла удары одному из корреспондентов.

До этого в московской частной клинике напали на съемочную группу РЕН ТВ. В пресс-службе столичного управления СК РФ сообщили, что сотрудник медучреждения, понимая, что перед ним находятся журналисты, воспрепятствовал их законной деятельности.

Также сообщалось, что Никулинский суд Москвы не стал арестовывать фигуранта уголовного дела о нападении на съемочную группу МИЦ «Известия». Мужчине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.