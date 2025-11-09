Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:21

Мужчина втерся в доверие к 91-летней соседке и изнасиловал ее

Житель Испании изнасиловал пожилую соседку в ее квартире

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Житель Гарригуэллы в Испании вошел в доверие к 91-летней соседке, после чего напал на женщину в ее доме и изнасиловал, сообщает Ara. Полиция заключила под стражу 51-летнего подозреваемого после того, как пенсионерка написала заявление. При этом сама испанка не получила физических травм.

51-летний мужчина был заключен под стражу за сексуальное насилие над 91-летней женщиной в Гарригуэлле, регион Альт-Эмпорда, — говорится в публикации.

Уточняется, что судья также лишила подозреваемого права на внесение залога. Возбуждено уголовное дело по статье о сексуальном насилии. При этом сам фигурант уже имел судимость.

Ранее жительница поселка Колтуши в Ленинградской области заявила об изнасиловании. Инцидент произошел в ночное время в лесном массиве. В нападении женщина обвинила молодого мигранта.

До этого в Индии трое мужчин заманили 13-летнюю школьницу в отель и двое суток насиловали ее. Девочка познакомилась с преступниками через соцсети. Полиция задержала двоих злоумышленников, третий разыскивается.

