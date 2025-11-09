Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:15

«Негативный сигнал»: стало известно о тревожном для Зеленского жесте Запада

ТАСС: визит делегации НАТО в «Хартию» является тревожным сигналом для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Визит делегации от стран НАТО в расположение 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия» несет негативный сигнал для украинского президента Владимира Зеленского перед возможными выборами, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Бригаду связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко. Собеседник агентства охарактеризовал прибытие западных кураторов в стан политического оппонента главы Украины как демонстрацию снижения поддержки.

Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского — очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее американское издание Politico сообщило, что Зеленский начал подготовку к потенциальным президентским выборам 2026 года, которые могут состояться после завершения боевых действий. В материале указывается, что команда действующего президента планирует активно задействовать правовые инструменты для ослабления позиций политических оппонентов в преддверии избирательной кампании.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о возможном выдвижении мэра Киева Виталия Кличко в качестве конкурента Зеленскому на предстоящих президентских выборах. По словам парламентария, действующий глава государства испытывает растущее давление в связи с перспективой утраты своего поста.

