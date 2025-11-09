Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:22

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша хочет спать в обеденное время. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 9 ноября?

Что ищет Катюша среди бамбука

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео, на котором Катюша что-то ищет среди веток бамбука.

«Друзья, уже традиционно желаю вам доброго утра вместе с Катюшей! Надеюсь, ваши выходные проходят так же активно, как и у наших больших панд. Кстати, не знаете, что там потеряла Катюша среди бамбука?» — обратилась она к подписчикам.

Россияне предположили, что Катюша ищет самую вкусную бамбуковую ветку.

«Что ищет? Самую красивую ветку бамбука»;

«Такая пушистая, так и хочется погладить! 100% ищет самую вкусную веточку»;

«Может быть, кусочек кейка? Или самую вкусную веточку бамбука?» — прокомментировали они.

Как обедает Катюша

Также Светлана Акулова опубликовала ролик, в котором Катюша обедает бамбуком.

«Это не стоп-кадр! Просто кто-то решил помечтать во время обеда», — подписала она видео.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что Катюше, как ребенку, необходим дневной сон.

«Это называется: когда и покушать, и поспать хочется. Катюша же ребятенок, ей дневной сон необходим»;

«Как же мило! Кате нужен дневной сон, как любому ребенку»;

«Задумалась наша девочка», — написали фолловеры.

