Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео

Панда Катюша хочет спать в обеденное время. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 9 ноября?
Что ищет Катюша среди бамбука
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео, на котором Катюша что-то ищет среди веток бамбука.
«Друзья, уже традиционно желаю вам доброго утра вместе с Катюшей! Надеюсь, ваши выходные проходят так же активно, как и у наших больших панд. Кстати, не знаете, что там потеряла Катюша среди бамбука?» — обратилась она к подписчикам.
Россияне предположили, что Катюша ищет самую вкусную бамбуковую ветку.
«Что ищет? Самую красивую ветку бамбука»;
«Такая пушистая, так и хочется погладить! 100% ищет самую вкусную веточку»;
«Может быть, кусочек кейка? Или самую вкусную веточку бамбука?» — прокомментировали они.
Как обедает Катюша
Также Светлана Акулова опубликовала ролик, в котором Катюша обедает бамбуком.
«Это не стоп-кадр! Просто кто-то решил помечтать во время обеда», — подписала она видео.
Пользователи Сети в комментариях предположили, что Катюше, как ребенку, необходим дневной сон.
«Это называется: когда и покушать, и поспать хочется. Катюша же ребятенок, ей дневной сон необходим»;
«Как же мило! Кате нужен дневной сон, как любому ребенку»;
«Задумалась наша девочка», — написали фолловеры.
