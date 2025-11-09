Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 05:33

В России арестовали причастных к взаимодействию с СБУ

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Правоохранительные органы Российской Федерации задержали порядка 10 человек по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничавшем со Службой безопасности Украины. Среди арестованных присутствуют как граждане России, так и иностранцы, пишет РИА Новости.

Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ, также в деле речь идет о некоторых неустановленных лицах, — рассказал собеседник агентства.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана всем фигурантам дела. Согласно информации источника, знакомого с ходом расследования, одним из основных обвиняемых является иностранный гражданин. Он, по версии следствия, установил оперативную связь с украинскими спецслужбами.

В материалах уголовного дела также упоминаются некоторые неустановленные лица, причастность которых к противоправной деятельности в настоящее время проверяется. Все задержанные содержатся в следственных изоляторах Москвы, включая известный СИЗО «Лефортово».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что существует старый способ борьбы с подпольем — создание ложных организаций, чтобы выманить и обезвредить тех, кто участвует или хочет участвовать в настоящем подполье. По его словам, Служба безопасности Украины действует по схожему принципу.

СБУ
аресты
взаимодействие
граждане
