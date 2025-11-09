Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:20

В Кремле раскрыли подробности награждения создателей «Буревестника»

Песков: при награждении создателей «Буревестника» и «Посейдона» был полный зал

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца был почти полон, когда награждали разработчиков крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Торжественное мероприятие состоялось 4 ноября, в День народного единства.

Был почти полный зал, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что никакой реакции со стороны США на заявления о необходимости провести ядерные испытания, прозвучавшие на заседании Совбеза России, не поступало. По его словам, Вашингтон также не реагировал на успешные испытания «Посейдона» и «Буревестника».

Кроме того, американские журналисты писали, что Россия в скором времени станет первой страной, способной наносить ядерные удары с моря. По их словам, это станет возможным благодаря сочетанию подлодки класса «Хабаровск» и «Посейдона». При этом перехватить атаки в толще океана практически невозможно.

