В США бьют тревогу из-за комбинации «Хабаровска» и «Посейдона» MWM: Россия сможет первой в мире наносить ядерные удары с моря

Россия в скором времени станет первой страной, способной наносить ядерные удары с моря, сообщает американский журнал Military Watch Magazine. По словам журналистов, это станет возможным благодаря сочетанию подлодки класса «Хабаровск» и подводных аппаратов «Посейдон». При этом перехватить атаки в толще океана практически невозможно.

Считается, что атаки в толще Мирового океана практически невозможно перехватить — в отличие от ракет, которые запускаются с подводных лодок в воздух, — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что «Посейдон» способен подрывать боеголовки на глубине и создавать радиоактивное цунами. Такие атаки наносят массированный ущерб побережьям противника. При этом сегодня Россия лидирует в мире по мощности ядерных сил.

Ранее СМИ писали, что президент России Владимир Путин якобы сделал предупреждение Великобритании, рассказав о возможностях атомной подлодки «Хабаровск» и подводного аппарата «Посейдон». Эти заявления британские аналитики расценили как демонстрацию силы и напоминание о стратегическом потенциале России.