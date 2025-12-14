Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 17:31

Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников

Кабмин выделит 460 млн рублей на оплату труда медработников на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России выделит в 2026 году свыше 460 млн рублей на финансирование труда медицинских работников в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина. Общий объем межбюджетных трансфертов на эти цели превысит 9,6 млрд рублей по всей стране. Соответствующее распоряжение 10 декабря подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Согласно этому прогнозу, в 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, — пояснили в правительстве.

Наибольший объем финансирования среди дальневосточных регионов получит Якутия — около 224 млн рублей. Существенные суммы также выделены Забайкальскому краю (свыше 55 млн рублей), Хабаровскому краю (почти 51 млн рублей) и Амурской области (более 47 млн рублей).

Средства будут перечислены в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) каждого региона. Этот шаг позволит обеспечить целевое использование денег и своевременную выплату зарплат медперсоналу.

Ранее правительство России дополнительно выделило свыше 60,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства. Средства будут направлены на субсидирование льготных кредитов для аграриев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

