03 ноября 2025 в 17:58

Путин напугал Британию рассказами о «Хабаровске»

Daily Mail: Путин предупредил Британию с помощью подводной лодки «Хабаровск»

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Президент России Владимир Путин якобы сделал предупреждение Великобритании, рассказав о возможностях атомной подлодки «Хабаровск» и подводного аппарата «Посейдон», пишет Daily Mail. По данным издания, эти заявления британские аналитики расценили как демонстрацию силы и напоминание о стратегическом потенциале России.

Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать «оружие Судного дня», способное создать радиоактивное цунами, — говорится в публикации.

Как уточняет газета, Россия якобы уже давно запугивает Великобританию ядерным подводным комплексом «Посейдон». Daily Mail отмечает, что подлодка «Хабаровск» способна нести до 12 таких «смертельно опасных» аппаратов. В особенности британские аналитики обеспокоены возможностью запуска этого оружия с неожиданной стороны.

Ранее The Washington Post заявило о практически неограниченной дальности российского автономного подводного аппарата «Посейдон». Американское издание назвало его супероружием, способным скрытно пересекать океаны и уничтожать прибрежную инфраструктуру. Аналитики отметили, что «Посейдон» способен изменить правила игры на поле боя.

