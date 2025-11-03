Путин напугал Британию рассказами о «Хабаровске» Daily Mail: Путин предупредил Британию с помощью подводной лодки «Хабаровск»

Президент России Владимир Путин якобы сделал предупреждение Великобритании, рассказав о возможностях атомной подлодки «Хабаровск» и подводного аппарата «Посейдон», пишет Daily Mail. По данным издания, эти заявления британские аналитики расценили как демонстрацию силы и напоминание о стратегическом потенциале России.

Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать «оружие Судного дня», способное создать радиоактивное цунами, — говорится в публикации.

Как уточняет газета, Россия якобы уже давно запугивает Великобританию ядерным подводным комплексом «Посейдон». Daily Mail отмечает, что подлодка «Хабаровск» способна нести до 12 таких «смертельно опасных» аппаратов. В особенности британские аналитики обеспокоены возможностью запуска этого оружия с неожиданной стороны.

Ранее The Washington Post заявило о практически неограниченной дальности российского автономного подводного аппарата «Посейдон». Американское издание назвало его супероружием, способным скрытно пересекать океаны и уничтожать прибрежную инфраструктуру. Аналитики отметили, что «Посейдон» способен изменить правила игры на поле боя.