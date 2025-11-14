Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем

В Хабаровске местный житель совершил убийство своей сожительницы в ходе бытового конфликта, сообщили в пресс-службе местного СК. Отмечается, что обвиняемый нанес женщине многочисленные удары руками и ремнем с металлической пряжкой.

Северным межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего местного жителя в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказано в публикации.

Преступление произошло в конце августа после совместного распития спиртных напитков, подчеркнули в СК. В настоящее время фигурант дела содержится под стражей в соответствии с избранной ему мерой пресечения.

Ранее в Москве мать убила своего сына. Тело ребенка, родившегося в 2019 году, было обнаружено с признаками насильственной смерти в квартире на улице Академика Анохина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Женщину после попытки свести счеты с жизнью госпитализировали, проводится судебная экспертиза для оценки ее психического состояния.