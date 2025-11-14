Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 06:22

Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем

СК: житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем и руками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Хабаровске местный житель совершил убийство своей сожительницы в ходе бытового конфликта, сообщили в пресс-службе местного СК. Отмечается, что обвиняемый нанес женщине многочисленные удары руками и ремнем с металлической пряжкой.

Северным межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего местного жителя в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказано в публикации.

Преступление произошло в конце августа после совместного распития спиртных напитков, подчеркнули в СК. В настоящее время фигурант дела содержится под стражей в соответствии с избранной ему мерой пресечения.

Ранее в Москве мать убила своего сына. Тело ребенка, родившегося в 2019 году, было обнаружено с признаками насильственной смерти в квартире на улице Академика Анохина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Женщину после попытки свести счеты с жизнью госпитализировали, проводится судебная экспертиза для оценки ее психического состояния.

Хабаровск
убийства
Следственный комитет
Хабаровский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.