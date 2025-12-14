Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 17:24

Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде

Непряева выиграла квоты на Олимпиаду в скиатлоне, марафоне и раздельный старт

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Российская лыжница Дарья Непряева завоевала олимпийскую квоту на Игры-2026, пробившись в топ-20 на этапе Кубка мира в Давосе, передает «Матч ТВ». Она заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом, что принесло ей квалификацию на соревнования в скиатлоне, индивидуальной гонке и марафоне на предстоящей Олимпиаде.

Победу в гонке одержала норвежка Каролин Симпсон-Ларсен. Второе место заняла шведка Моа Илар, третьей стала ее соотечественница Астрид-Ойле Слинд. Замыкают пятерку лидеров еще одна шведка Майя Дальквист и американка Джессика Диггинс.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Савелий Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Речь идет о раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. При этом 13 декабря спортсмен завоевал квоту на участие в олимпийском спринте.

До этого россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в FIS на присвоение нейтрального статуса. Лыжница отметила, что на международную арену вернется только с гербом, гимном и государственным флагом. При этом она уточнила, что не осуждает соотечественников, решивших выступать в нейтральном статусе.

Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
