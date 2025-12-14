Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:55

Сильная метель парализовала несколько участков трассы М-5 в Татарстане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Движение грузовиков, автобусов и такси временно ограничили на участках трассы М-5 в Татарстане, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. По информации ведомства, к соответствующим мерам пришлось прибегнуть из-за сильной метели, бушующей в регионе.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий с 12:00 мск 14 декабря для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта <...> введено временное ограничение движения, — подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что движение ограничено на участке автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Башкирии, Оренбургской области и Татарстане с километра 1194+500 (граница с Самарской областью) по километр 1363+000 (населенный пункт Старые Богады). Кроме того, трассу закрыли на трех участках в Бугульминском районе и на одном участке в Бавлинском районе. Предварительно, ограничения снимут в 21:00 мск этого же дня.

Ранее два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе под Альметьевском в Татарстане. По предварительной информации, водитель «Нивы», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего в них врезались другие машины.

