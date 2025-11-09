Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза припомнил президенту страны Владимиру Зеленскому пост 11-летней давности, в котором тот призывал вывести украинские войска из окружения под Иловайском. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экс-депутат предположил, что Зеленский тогда мог обращаться к самому себе.

Уже неделю в голове крутится вопрос, на который у меня нет ответа: это Владимир Зеленский писал в 2014-м году себе в 2025-й как просьбу или как подсказку, что нужно делать? И он тогда был лохом, или теперь считает всех за лохов? — написал бывший депутат.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», этот пост тогда еще просто руководителя «Квартала 95», в эти дни вспоминают блогеры и политики, близкие к экс-президенту Петру Порошенко, который стоял у руля государства в то время. Тренд появился на фоне угроз блокирования украинских сил в Красноармейске и Димитрове.

В августе 2014 года Зеленский публично осудил Порошенко за то, что он не помог окруженным частям батальона «Кривбасс». На тот момент комик называл сторонников экс-президента «предателями и деребанщиками». В публикации, подчеркивалось, что украинские солдаты остаются без техники и поддержки, в то время как обществу «втирают новостную хрень» о победах ВСУ.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Порошенко стремится создать на Украине правительство национального единства для контроля над финансовыми потоками. По его словам, Зеленский пытается противостоять этому через санкции и уголовные дела, но безуспешно из-за политического капитала и западных связей экс-президента.