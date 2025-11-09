Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 14:33

«Он тогда был лохом»: Зеленскому припомнили пост 2014 года

Сторонники Порошенко напомнили Зеленскому о призывах вывести войска из окружения

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/GrillottiGlobal Look Press

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза припомнил президенту страны Владимиру Зеленскому пост 11-летней давности, в котором тот призывал вывести украинские войска из окружения под Иловайском. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экс-депутат предположил, что Зеленский тогда мог обращаться к самому себе.

Уже неделю в голове крутится вопрос, на который у меня нет ответа: это Владимир Зеленский писал в 2014-м году себе в 2025-й как просьбу или как подсказку, что нужно делать? И он тогда был лохом, или теперь считает всех за лохов? — написал бывший депутат.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», этот пост тогда еще просто руководителя «Квартала 95», в эти дни вспоминают блогеры и политики, близкие к экс-президенту Петру Порошенко, который стоял у руля государства в то время. Тренд появился на фоне угроз блокирования украинских сил в Красноармейске и Димитрове.

В августе 2014 года Зеленский публично осудил Порошенко за то, что он не помог окруженным частям батальона «Кривбасс». На тот момент комик называл сторонников экс-президента «предателями и деребанщиками». В публикации, подчеркивалось, что украинские солдаты остаются без техники и поддержки, в то время как обществу «втирают новостную хрень» о победах ВСУ.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Порошенко стремится создать на Украине правительство национального единства для контроля над финансовыми потоками. По его словам, Зеленский пытается противостоять этому через санкции и уголовные дела, но безуспешно из-за политического капитала и западных связей экс-президента.

ВСУ
Петр Порошенко
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар
Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии РФ
В Куркине жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры
«Горькое известие»: в театре заявили о потрясении из-за смерти актера
Малышу оторвало руку прямо в утробе матери
«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией
Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США
Раскрыты сроки восстановления дома после взрыва под Тулой
Лавров назвал главных союзников России
«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги
«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине
Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов
Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе
Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке
«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове
Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов
Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом
В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих
Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе
Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.