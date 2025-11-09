Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 15:45

В Куркино жильцы поврежденного от взрыва дома вернулись в свои квартиры

Фото: МЧС России/ТАСС

Жильцы дома в поселке Куркино Тульской области, где 8 октября произошел взрыв бытового газа, вернулись в свои квартиры, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. В двух подъездах восстановлено газоснабжение, подача всех ресурсов возобновлена в штатном режиме.

Восстановлено газоснабжение в двух подъездах пострадавшего от взрыва бытового газа многоквартирного дома. Подача всех ресурсов осуществляется в штатном режиме. Жильцы двух подъездов вернулись в свои квартиры, — говорится в сообщении.

По словам Миляева, на месте продолжаются восстановительные работы. Специалисты вывозят строительный мусор, а экспертиза пострадавшего подъезда запланирована на 10 ноября.

Ранее в Тульской области задержали мужчину, который самовольно демонтировал заглушку газового оборудования в доме в Куркино. По данным следствия, именно его действия привели к хлопку газа и частичному обрушению подъезда. Подозреваемому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.

Тульская область
взрывы
газ
дома
