30 ноября 2025 в 22:36

Дуров запустил децентрализованную сеть для ИИ

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon для ИИ

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске работы децентрализованной платформы Cocoon. По его словам, написанным в канале мессенджера, проект объединяет блокчейн-технологии с искусственным интеллектом.

Это случилось. Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена, — сказано в публикации.

Первые запросы к искусственному интеллекту уже обрабатываются новой сетью, отметил Дуров. Он добавил, что в ближайшие недели мощности платформы будут существенно увеличены для расширения функционала.

Ранее первый российский человекоподобный робот по имени Грин станцевал перед президентом России Владимиром Путиным. Это произошло на выставке «Сбера» в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Тем временем российская IT-компания «Яндекс» приступила к эксперименту, цель которого — выяснить, может ли искусственный интеллект развивать сознание и формировать собственные предпочтения. В рамках исследования изучат также доступность точки зрения у ИИ. В исследовании примет участие известный нейробиолог академик РАН Константин Анохин.

искусственный интеллект
Павел Дуров
блокчейн
Telegram
