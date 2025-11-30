Дуров запустил децентрализованную сеть для ИИ Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon для ИИ

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске работы децентрализованной платформы Cocoon. По его словам, написанным в канале мессенджера, проект объединяет блокчейн-технологии с искусственным интеллектом.

Это случилось. Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена, — сказано в публикации.

Первые запросы к искусственному интеллекту уже обрабатываются новой сетью, отметил Дуров. Он добавил, что в ближайшие недели мощности платформы будут существенно увеличены для расширения функционала.

