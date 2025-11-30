День матери
30 ноября 2025 в 22:05

Названы главные темы переговоров США и Украины во Флориде

WSJ: США и Украина обсудят проведение выборов и территориальные вопросы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Переговоры американской и украинской делегаций во Флориде затронут тему выборов и территориальные вопросы, передает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома. Отмечается, что с американской стороны в консультациях будут участвовать спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер.

Самые трудные пункты американского мирного плана по Украине «отложены для решения» президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели. Встреча пройдет в Кремле.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе, несмотря на сообщения об отставке с должности спецпосланника президента США. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.

