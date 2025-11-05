Экс-депутат Рады назвал главную цель Порошенко на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет создать в стране правительство национального единства и тем самым взять под контроль финансовые потоки, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он подчеркнул, что действующий глава государства Владимир Зеленский стремится устранить бывшего лидера через санкции и уголовные дела, но пока его действия безрезультатны.

Порошенко считает важным создать правительство национального единства. Условно говоря, взять под контроль все финансовые потоки на Украине. У него уже достаточно долго эта идея, при этом он критикует все правительства, которые были за период Зеленского. Он ведет переговоры с другими участниками политических процессов о создании этого правительства национального единства. Зеленский на это не соглашается. Он как-то пытается устранить Порошенко, но не может этого сделать. Давление на Порошенко оказывается через санкционную политику и уголовные дела, — объяснил Килинкаров.

Экс-нардеп подчеркнул, что у Порошенко есть серьезный политический капитал на Украине и связи на Западе. Именно это, по его словам, затрудняет попытки Зеленского исключить бывшего президента из процесса борьбы за власть.

Порошенко — самодостаточный политик, в отличие от многих других. Он финансово независим, у него своя политическая партия и медиа. В этом плане он полностью укомплектован и не нуждается в какой-либо финансовой поддержке. Порошенко — бывший президент и человек достаточно известный на Западе. У него довольно широкие связи. К тому же он, в отличие от Зеленского, прошел определенные этапы на государственной службе и занимал много ответственных должностей, начиная от министра иностранных дел и министра экономики, — резюмировал Килинкаров.

Ранее Порошенко заявил, что из-за укрепления власти Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе. Он отметил, что украинский президент превратил правоохранительные органы в свое оружие, а нападки на антикоррупционных активистов стали вызывать сомнения за рубежом по поводу поддержки Киева.