Новый премьер Японии провела первый разговор с Зеленским МИД Японии: Такаити провела телефонные переговоры с Зеленским

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщило внешнеполитическое ведомство страны. Диалог продлился около получаса и стал первым контактом между политиками после вступления Такаити в должность главы правительства 21 октября.

В ходе беседы японский премьер заверила, что позиция Токио, выраженная девизом «Япония будет с Украиной», остается неизменной. Она также пообещала продолжать оказывать всестороннюю поддержку, направленную на достижение справедливого и прочного мира.

Такаити подчеркнула личное уважение к украинскому президенту и подтвердила приверженность курсу на решительную помощь Украине. Стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

Ранее Такаити сообщила, что провела хороший и искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом, поблагодарив его в соцсетях за теплое поздравление с назначением на пост премьер-министра. Она подчеркнула, что намерена вывести союз Соединенных Штатов и Японии на еще более высокий уровень.