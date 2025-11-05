Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:18

Новый премьер Японии провела первый разговор с Зеленским

МИД Японии: Такаити провела телефонные переговоры с Зеленским

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщило внешнеполитическое ведомство страны. Диалог продлился около получаса и стал первым контактом между политиками после вступления Такаити в должность главы правительства 21 октября.

В ходе беседы японский премьер заверила, что позиция Токио, выраженная девизом «Япония будет с Украиной», остается неизменной. Она также пообещала продолжать оказывать всестороннюю поддержку, направленную на достижение справедливого и прочного мира.

Такаити подчеркнула личное уважение к украинскому президенту и подтвердила приверженность курсу на решительную помощь Украине. Стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

Ранее Такаити сообщила, что провела хороший и искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом, поблагодарив его в соцсетях за теплое поздравление с назначением на пост премьер-министра. Она подчеркнула, что намерена вывести союз Соединенных Штатов и Японии на еще более высокий уровень.

Япония
Украина
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Премьер Молдавии признал зависимость Кишинева от одной российской компании
Скандальную «Большую глину» показали после переезда на новое место
В российских магазинах стало в разы больше рыбы из Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.