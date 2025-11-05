Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:12

Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: Порошенко хочет убедить украинцев в ошибках Зеленского

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший украинский президент Петр Порошенко хочет убедить население страны в ошибках действующего главы государства Владимира Зеленского на пути Украины в Евросоюз, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он отметил, что европейские страны критикуют Киев за то, что власть там пытаются не просто централизовать, а узурпировать.

[Попытки Зеленского сосредоточить власть только в своих руках] включают атаку на органы местного самоуправления и антикоррупционные органы. Все это выдает очень негативную характеристику тому, что на самом деле происходит на Украине в плане ее подготовки к вступлению в ЕС. Порошенко, воспользовавшись этим моментом, пытается создать внутри страны определенное инфополе, чтобы убедить украинцев, что все действия Зеленского направлены не на то, чтобы двигать Украину в ЕС, а наоборот, тормозят эти процессы, — объяснил Килинкаров.

Он отметил, что резкая критика Порошенко политики Зеленского связана с жесткими требованиями Евросоюза для продолжения процесса вступления страны в организацию. По мнению бывшего депутата Рады, экс-президент использовал ситуацию, чтобы активизировать свои усилия в борьбе за власть в стране.

Я думаю, это связано с заявлением ЕС и экспертизой по Украине. Имею в виду коррупцию и желание Украины вступить в Евросоюз. При этом отсутствие реформ говорит о том, что на пути в ЕС хотят уже разделить Молдавию и Украину. В Кишиневе реформы проводятся, а в Киеве — нет, — подытожил Килинкаров.

Ранее Порошенко заявил, что из-за укрепления власти Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе. По его словам, президент Украины превратил правоохранительные органы в свое оружие, а нападки на антикоррупционных активистов стали вызывать сомнения за рубежом по поводу поддержки Киева.

Петр Порошенко
Владимир Зеленский
Евросоюз
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Премьер Молдавии признал зависимость Кишинева от одной российской компании
Скандальную «Большую глину» показали после переезда на новое место
В российских магазинах стало в разы больше рыбы из Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.