Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского

Бывший украинский президент Петр Порошенко хочет убедить население страны в ошибках действующего главы государства Владимира Зеленского на пути Украины в Евросоюз, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он отметил, что европейские страны критикуют Киев за то, что власть там пытаются не просто централизовать, а узурпировать.

[Попытки Зеленского сосредоточить власть только в своих руках] включают атаку на органы местного самоуправления и антикоррупционные органы. Все это выдает очень негативную характеристику тому, что на самом деле происходит на Украине в плане ее подготовки к вступлению в ЕС. Порошенко, воспользовавшись этим моментом, пытается создать внутри страны определенное инфополе, чтобы убедить украинцев, что все действия Зеленского направлены не на то, чтобы двигать Украину в ЕС, а наоборот, тормозят эти процессы, — объяснил Килинкаров.

Он отметил, что резкая критика Порошенко политики Зеленского связана с жесткими требованиями Евросоюза для продолжения процесса вступления страны в организацию. По мнению бывшего депутата Рады, экс-президент использовал ситуацию, чтобы активизировать свои усилия в борьбе за власть в стране.

Я думаю, это связано с заявлением ЕС и экспертизой по Украине. Имею в виду коррупцию и желание Украины вступить в Евросоюз. При этом отсутствие реформ говорит о том, что на пути в ЕС хотят уже разделить Молдавию и Украину. В Кишиневе реформы проводятся, а в Киеве — нет, — подытожил Килинкаров.

Ранее Порошенко заявил, что из-за укрепления власти Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе. По его словам, президент Украины превратил правоохранительные органы в свое оружие, а нападки на антикоррупционных активистов стали вызывать сомнения за рубежом по поводу поддержки Киева.