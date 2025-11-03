Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России Reuters: Mazda лишилась права выкупа своих активов в России

Японский автопроизводитель Mazda лишился права воспользоваться опционом обратного выкупа своих активов в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на группе «Соллерс». Таким образом, он стал первым из иностранных компаний, кто потерял такую возможность.

Группа «Соллерс» не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости, — сказали в пресс-службе.

В компании Соллерс сообщили, что завод во Владивостоке, с мощностью до 50 тысяч автомобилей в год, был вновь открыт в 2023 году. Сейчас он производит автобусы под брендом Sollers.

ПАО «Соллерс» со своими дочерними предприятиями и компания-грузоперевозчик «Транзит» попали в 19-й пакет ограничительных мер Европейского союза против России. Об этом свидетельствует опубликованное Советом ЕС заявление от 23 октября.

У Mazda с 2018 года было в России совместное предприятие с группой «Соллерс». СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало на Дальнем Востоке седаны Mazda 6 и кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Также в России была организована и сборка двигателей Mazda, причем их отправляли на экспорт. Но в 2022 году Mazda продала «Соллерсу» свою долю в совместном предприятии за €1 и покинула российский рынок.