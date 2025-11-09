«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине

Слухи о возможном перевороте на Украине заставляют действующего главу государства Владимира Зеленского ужесточать карательные меры в отношении как военных, так и мирных граждан, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев, комментируя сообщения о построении военной диктатуры на Украине и возможном уходе Зеленского. Собеседник также подчеркнул, что подобная информация не первый раз появляется в медиаполе.

Это уже в определенном смысле изъезженная пластинка. Периодически появляются сообщения о том, что готовится смена Зеленского. Ситуация складывается так, что чем больше разговоров о том, что Зеленского должны убрать и что будет переворот, тем сильнее работает карательный аппарат на Украине. Эти сообщения побуждают Зеленского и всю его команду ужесточать меры по отношению к людям, хватать людей на улице для призыва в армию. Но уже работает карательный аппарат и в отношении гражданских лиц и военных, — объяснил Перенджиев.

Политолог отметил, что в случае реальных планов военный переворот будет готовиться тайно. Но он не исключил, что такие сообщения заставляют нервничать представителей украинской власти.

Если действительно готовился бы какой-то переворот, то никто бы об этом не знал. Скорее всего, эти сообщения заставляют нервничать киевский режим. Если бы серьезно готовился какой-то переворот, он бы находился в глухой тайне и уж тем более не сливали бы эту информацию, потому что для достижения целей переворота нужна тишина, — резюмировал Перенджиев.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Зеленским управляет глубинное государство США, а не лидер страны Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Трамп не может в полной мере давить на главу Украины и заставить его принять требования России по мирному урегулированию конфликта.