Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 15:12

«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине

Политолог Перенджиев: Зеленский усиливает репрессии из-за слухов о перевороте

Александр Перенджиев Александр Перенджиев Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Слухи о возможном перевороте на Украине заставляют действующего главу государства Владимира Зеленского ужесточать карательные меры в отношении как военных, так и мирных граждан, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев, комментируя сообщения о построении военной диктатуры на Украине и возможном уходе Зеленского. Собеседник также подчеркнул, что подобная информация не первый раз появляется в медиаполе.

Это уже в определенном смысле изъезженная пластинка. Периодически появляются сообщения о том, что готовится смена Зеленского. Ситуация складывается так, что чем больше разговоров о том, что Зеленского должны убрать и что будет переворот, тем сильнее работает карательный аппарат на Украине. Эти сообщения побуждают Зеленского и всю его команду ужесточать меры по отношению к людям, хватать людей на улице для призыва в армию. Но уже работает карательный аппарат и в отношении гражданских лиц и военных, — объяснил Перенджиев.

Политолог отметил, что в случае реальных планов военный переворот будет готовиться тайно. Но он не исключил, что такие сообщения заставляют нервничать представителей украинской власти.

Если действительно готовился бы какой-то переворот, то никто бы об этом не знал. Скорее всего, эти сообщения заставляют нервничать киевский режим. Если бы серьезно готовился какой-то переворот, он бы находился в глухой тайне и уж тем более не сливали бы эту информацию, потому что для достижения целей переворота нужна тишина, — резюмировал Перенджиев.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Зеленским управляет глубинное государство США, а не лидер страны Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Трамп не может в полной мере давить на главу Украины и заставить его принять требования России по мирному урегулированию конфликта.

Украина
Россия
Владимир Зеленский
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар
Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии РФ
В Куркине жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры
«Горькое известие»: в театре заявили о потрясении из-за смерти актера
Малышу оторвало руку прямо в утробе матери
«Могли бы позвонить»: в Норвегии призвали ЕС договориться с Россией
Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США
Раскрыты сроки восстановления дома после взрыва под Тулой
Лавров назвал главных союзников России
«Начал ходить»: Путину показали обращение бойца, потерявшего обе ноги
«Изъезженная пластинка»: политолог о слухах про переворот на Украине
Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов
Пьяный начальник ТЦК хвастался убийством мирных жителей в Донбассе
Специалисты зафиксировали повторный подземный толчок на Камчатке
«Рано ушел»: Маковецкий поделился теплыми воспоминаниями о Симонове
Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов
Бензовоз с тысячами литров топлива перевернулся рядом с Байкалом
В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих
Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе
Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.