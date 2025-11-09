Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 15:50

Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии России

Депутат Колесник: Россия ни в коем случае не пойдет на удары по АЭС Украины

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Российская армия никогда не будет атаковать атомные электростанции Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. При этом он не исключил возможности, что ВС РФ могут нанести удары по цепочкам поставок электроэнергии от АЭС к потребителям, в частности по трансформаторам.

Мы можем поразить логистическую цепочку от АЭС к потребителям, но сами АЭС трогать ни в коем случае нельзя, потому что это навредит как мирному населению, так и соседним странам. Мы на это не пойдем. А вот выключать логистическую цепочку, трансформаторы и все остальное — это мы можем. Я думаю, что будут нанесены удары по цепочкам поставки электроэнергии от атомной электростанции до потребителя, но ни в коем случае не по атомным станциям, — объяснил Колесник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система энергоснабжения областного центра получила повреждения после атаки ВСУ вечером 8 ноября. По его словам, энергетики работают над восстановлением объектов. Без электричества остались более 20 тыс. жителей.

АЭС
Россия
Украина
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата, когда Дед Мороз приедет в Москву
Британцам предложили ждать ремонта дорог больше 100 лет
В Армении назвали надежного посредника для диалога с Азербайджаном
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях в храмах
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.