Названы энергообъекты Украины, которые никогда не будут целями армии России Депутат Колесник: Россия ни в коем случае не пойдет на удары по АЭС Украины

Российская армия никогда не будет атаковать атомные электростанции Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. При этом он не исключил возможности, что ВС РФ могут нанести удары по цепочкам поставок электроэнергии от АЭС к потребителям, в частности по трансформаторам.

Мы можем поразить логистическую цепочку от АЭС к потребителям, но сами АЭС трогать ни в коем случае нельзя, потому что это навредит как мирному населению, так и соседним странам. Мы на это не пойдем. А вот выключать логистическую цепочку, трансформаторы и все остальное — это мы можем. Я думаю, что будут нанесены удары по цепочкам поставки электроэнергии от атомной электростанции до потребителя, но ни в коем случае не по атомным станциям, — объяснил Колесник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система энергоснабжения областного центра получила повреждения после атаки ВСУ вечером 8 ноября. По его словам, энергетики работают над восстановлением объектов. Без электричества остались более 20 тыс. жителей.