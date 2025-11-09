Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:44

Украинки таскали друг друга за волосы перед концертом Лободы в Кишиневе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На концерте певицы Светланы Лободы в молдавском Кишиневе подрались поклонницы с Украины, сообщает издание «Страна.ua». Конфликт между несколькими девушками вспыхнул непосредственно перед началом выступления на танцполе. Судя по кадрам, девушки оскорбляли друг друга и таскали за волосы. Подробности и причины столкновения не уточняются.

Отмечается также, что многим поклонникам артистки не удалось вовремя попасть на концерт из-за технического сбоя в работе таможенной базы данных. Некоторые зрители, оказавшись в очередях на границе, поддерживали друг друга, распевая песни Лободы.

Ранее на концерт выступающего в образе Верки Сердючки украинского артиста Андрея Данилко в Одессе зрители заказали ванну с шампанским Moët & Chandon. Цена за бутылку алкогольного напитка составляет около восьми тысяч рублей.

Между тем украинцы обрушились с критикой на Лободу за использование кадров из России для продвижения новой песни на русском языке. Исполнительница выложила в своих соцсетях видео из Тобольска Тюменской области. На нем мальчик просит маму вызвать такси после того, как их выгнали из автобуса за плохое поведение.

Украина
концерты
драки
Светлана Лобода
