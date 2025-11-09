Бездомные могут спровоцировать экономический спад в США

Федеральная резервная система (ФРС) США предупредила о риске экономического спада на фоне роста проблем среди беднейших американцев, сообщает Financial Times. По словам председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в ФРС, Джона Уильямса, социальное неравенство усиливает давление на экономику и осложняет решение по снижению процентных ставок.

Растущие проблемы, с которыми имеют дело беднейшие американцы, подвергают важнейшую экономику мира риску спада, — процитировала газета слова Уильямса.

Как отметил глава нью-йоркского отделения ФРС, многие домохозяйства с низкими доходами сталкиваются с кризисом доступности цен. При этом состоятельные граждане извлекают выгоду из роста фондового рынка, который приблизился к рекордным отметкам. Уильямс подчеркнул, что центробанк должен найти баланс, решая вопрос о возможном повторном снижении ставок в декабре.

Ранее промышленное производство в США продолжило снижаться в октябре 2025 года, сохраняя негативную тенденцию восьмой месяц подряд. Индекс ISM упал до 48,7 пункта, а индекс цен на сырье достиг минимального значения с начала года. Наиболее значительный спад зафиксировали в текстильной, швейной и мебельной отраслях.