Депутат призвал признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тыс. рублей

Уровень бедности в России втрое выше официальных данных, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. Он предложил вернуться к расчетам по реальному прожиточному минимуму — не менее 43–45 тыс. рублей в месяц.

Это не граница бедности, а грань выживания! По ней невозможно оценивать реальные масштабы явления. Можно установить границу и в 10, и в 5 тыс. рублей и радоваться потом еще большему «снижению» бедности. Но это будет то же самое очковтирательство, — отметил парламентарий.

По словам депутата, сейчас порог бедности рассчитывается от уровня в 16 863 рубля, что не отражает реальных расходов граждан. Миронов напомнил, что эксперты РАН и партия еще в 2019 году оценивали прожиточный минимум выше 31 тыс. рублей, а в опросах 2023 года граждане называли сумму от 43 тыс.

По предварительной оценке, он также составит не менее 43–45 тысяч. Это и будет реальная граница бедности. Да, по ней и бедность будет втрое выше. Но признание масштабов проблемы — первый необходимый шаг к ее решению, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в 2026 году доходы отдельных специалистов в сфере информационных технологий превысят 400–600 тысяч рублей. Это касается ведущих разработчиков, архитекторов, специалистов по кибербезопасности. Опытные middle-специалисты будут получать в районе 200–300 тысяч.