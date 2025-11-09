Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:16

В Мьянме снесли больше сотни зданий из-за мошенников

В Мьянме снесли 101 из 148 зданий кол-центра KK Park из-за мошенничества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Мьянмы снесли 101 из 148 зданий кол-центра KK Park на границе с Таиландом, сообщили в пресс-службе Министерства информации республики. Среди разрушенных объектов — дома, магазины, склады, рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб. Власти проводят снос в рамках борьбы с незаконной деятельностью иностранных граждан в этом районе.

Правительство в соответствии с законом выявляет и депортирует иностранцев, с целью ведения мошеннической деятельности незаконно проникших на территорию КК Park в районе города Мьявади в штате Карен, — говорится в сообщении.

Через Таиланд в район незаконно проникало свыше 90% иностранцев. Они занимались азартными онлайн-играми и мошенничеством. За период с 30 января по 5 ноября власти обнаружили 10 762 нелегальных мигранта. Из них 9403 уже выслали, остальные 1359 ждут депортации.

Ранее Вооруженные силы Мьянмы вернули контроль над стратегическими объектами у тайской границы, включая печально известный KK Park, где действовали нелегальные кол-центры с принудительным трудом. В ходе спецоперации освободили 2198 человек, среди них были и россияне. Также изъяли оборудование для международных мошеннических схем, включая терминалы Starlink.

