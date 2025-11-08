Молодого мигранта заподозрили в изнасиловании Жительница Колтушей заявила, что в лесу ее изнасиловал молодой мигрант

Жительница поселка Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области заявила об изнасиловании, в преступлении она обвинила молодого мигранта, пишет «Фонтанка». Инцидент произошел в ночное время в лесном массиве.

36-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что около двух часов ночи 7 ноября неизвестный мужчина совершил в отношении нее насильственные действия. По словам пострадавшей, нападение случилось в лесополосе напротив дома № 3 на Верхней улице. Подозреваемого задержали сотрудники полиции в соседнем магазине по горячим следам. Им оказался 18-летний гражданин Узбекистана.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее в Москве был арестован таксист по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пассажирки. Согласно информации столичного Следственного комитета, девушка уснула во время поездки, после чего водитель воспользовался ее беспомощным состоянием для совершения противоправных действий.