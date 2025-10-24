Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве В Москве таксиста арестовали за развратные действия над пассажиркой

В Москве арестовали таксиста, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки, передает столичный СК. По версии следствия, девушка села к мужчине в машину и уснула. Таксист же воспользовался ее беспомощностью и совершил развратные действия. Девушка обратилась в полицию.

Находясь у одного из баров на Большой Переяславской улице, обратил внимание на 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ее подвезти. <…> По дороге девушка заснула, а водитель совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что преступление произошло 19 октября. Подозреваемого заключили под стражу.