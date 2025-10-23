Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 20:46

В Москве мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой в Москве, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. Суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 7 июня 2025 года обвиняемый, находясь в квартире на улице Палехская, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении проживающей с ним несовершеннолетней соседки. Злоумышленник преследовал цель удовлетворить собственные низменные желания.

Ранее в Краснодарском крае жителя Белореченского района признали виновным в растлении несовершеннолетних девочек, находившихся под опекой его супруги. Суд приговорил 59-летнего мужчину к 13,5 года колонии строгого режима.

До этого в Кемеровском округе местный житель получил 16 лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней. Преступление произошло во время прогулки у карьера «Голубая лагуна», когда обвиняемый увел жертву в лес. Подсудимый отрицал вину. Суд вынес обвинительный приговор и ограничил его свободу после освобождения.

