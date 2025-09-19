Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 12:01

Россиянина приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование подростка

Жителя Кемерово осудили на 16 лет за изнасилование, но он отрицает вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровском округе местного жителя признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, сообщили в Кемеровском районном суде. Свою вину осужденный признавать отказался.

Преступление произошло, когда несовершеннолетняя жертва вместе с подругами отправилась на карьер «Голубая лагуна». По дороге они встретили несколько молодых людей, которые предложили подвезти их вещи к месту отдыха. Один из них оказался братом подруги жертвы.

Когда они добрались до места отдыха, то сразу же разложили свои вещи, искупались в водоеме, пожарили еду, наслаждались музыкой и активно общались. Один из молодых людей, используя предлог прогулки, увел потерпевшую в лесную зону, где совершил изнасилование и другие действия сексуального характера.

В ходе судебного заседания подсудимый категорически отрицал свою вину, утверждая, что потерпевшая дает ложные показания. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с дополнительным ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ивановской области 31-летний житель предстанет перед судом за изнасилование попутчицы. Мужчина выдал себя за таксиста и вывез женщину в безлюдное место после того, как она отказала ему в интимной близости.

Кемеровская область
изнасилования
осужденные
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.