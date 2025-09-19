Россиянина приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование подростка Жителя Кемерово осудили на 16 лет за изнасилование, но он отрицает вину

В Кемеровском округе местного жителя признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, сообщили в Кемеровском районном суде. Свою вину осужденный признавать отказался.

Преступление произошло, когда несовершеннолетняя жертва вместе с подругами отправилась на карьер «Голубая лагуна». По дороге они встретили несколько молодых людей, которые предложили подвезти их вещи к месту отдыха. Один из них оказался братом подруги жертвы.

Когда они добрались до места отдыха, то сразу же разложили свои вещи, искупались в водоеме, пожарили еду, наслаждались музыкой и активно общались. Один из молодых людей, используя предлог прогулки, увел потерпевшую в лесную зону, где совершил изнасилование и другие действия сексуального характера.

В ходе судебного заседания подсудимый категорически отрицал свою вину, утверждая, что потерпевшая дает ложные показания. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с дополнительным ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ивановской области 31-летний житель предстанет перед судом за изнасилование попутчицы. Мужчина выдал себя за таксиста и вывез женщину в безлюдное место после того, как она отказала ему в интимной близости.