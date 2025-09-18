Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 19:17

Мужчина выдал себя за таксиста и изнасиловал попутчицу

В Ивановской области представившийся таксистом мужчина изнасиловал пассажирку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ивановской области 31-летний местный житель предстанет перед судом за изнасилование попутчицы, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. По данным следствия, сперва мужчина выдал себя за таксиста, а затем, после того как женщина отказалась вступить с ним в интимную связь, совершил преступление в безлюдном месте.

Как уточняет источник, преступник заметил женщину, которая шла по улице одна в ночное время. Он остановил машину и представился таксистом. Женщина согласилась на поездку, но во время пути подозреваемый предложил ей интимную близость. Получив отказ, он изменил маршрут, вывез женщину в безлюдное место и изнасиловал ее. Дело будет рассматривать суд общей юрисдикции Ивановской области. Обвиняемый проходит по статье 131 УК РФ.

Ранее в Чувашии предприниматель изнасиловал девушку, с которой познакомился в собственном баре во время празднования дня рождения. Мужчина обманом завел ее в гостиницу под предлогом ночлега. А наутро потерпевшая сообщила подруге о случившемся и написала заявление в полицию.

таксисты
Ивановская область
изнасилования
суды
