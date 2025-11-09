Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 14:37

США указали на идеальный момент, чтобы прояснить позицию по атомному оружию

Постпред Ульянов призвал США прояснить позицию по испытаниям атомного оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США следовало бы прояснить свою позицию по испытаниям атомного оружия, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон мог бы сделать это перед началом очередной сессии Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Это будет хорошей возможностью для США прояснить позицию Вашингтона в отношении ядерных испытаний. Соответствующие разъяснения давно назрели. <...> В любом случае эта тема будет в центре внимания и вызовет множество вопросов и комментариев, — убежден дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсудил сокращение ядерных арсеналов с Москвой и Пекином. Американский лидер выразил надежду, что странам удастся достичь договоренностей по сокращению вооружений.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Он уточнил, что президент Владимир Путин не отдавал распоряжений о начале подготовки к подобным тестам, поскольку сперва требуется определить их практическую необходимость.

Михаил Ульянов
США
ядерное оружие
испытания
атомное оружие
