США указали на идеальный момент, чтобы прояснить позицию по атомному оружию Постпред Ульянов призвал США прояснить позицию по испытаниям атомного оружия

США следовало бы прояснить свою позицию по испытаниям атомного оружия, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон мог бы сделать это перед началом очередной сессии Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Это будет хорошей возможностью для США прояснить позицию Вашингтона в отношении ядерных испытаний. Соответствующие разъяснения давно назрели. <...> В любом случае эта тема будет в центре внимания и вызовет множество вопросов и комментариев, — убежден дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсудил сокращение ядерных арсеналов с Москвой и Пекином. Американский лидер выразил надежду, что странам удастся достичь договоренностей по сокращению вооружений.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Он уточнил, что президент Владимир Путин не отдавал распоряжений о начале подготовки к подобным тестам, поскольку сперва требуется определить их практическую необходимость.