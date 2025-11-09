Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:49

Песков раскрыл, проводили ли Россия и Китай ядерные испытания

Песков: Россия и Китай не испытывают ядерное оружие

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин не отдавал распоряжений о начале подготовки к подобным тестам, поскольку изначально требуется определить их практическую необходимость, передает ТАСС.

Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии официальных разъяснений от Вашингтона относительно высказываний президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Министр подчеркнул, что соответствующая информация не поступала через дипломатические каналы связи между двумя государствами.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что сообщения о планах Соединенных Штатов по проведению ядерных испытаний представляют собой информационный шум, не связанный с актуальной политической повесткой или недавними заявлениями российских официальных лиц. По его словам, расписание подобных проверочных запусков баллистических ракет формируется Пентагоном заблаговременно и требует продолжительной подготовительной работы.

