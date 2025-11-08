Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 17:32

Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях

Лавров: США не разъясняли России слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва не получала от Вашингтона разъяснений слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что информация не поступала по дипломатическим каналам, передает РИА Новости.

Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили, — сказал Лавров.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что планы США по проведению ядерных испытаний являются медийным шумом и не связаны с текущей политической повесткой или последними заявлениями российских властей. По его словам, график подобных проверок баллистических ракет формируется Пентагоном заранее и требует длительной подготовительной работы.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности.

