Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 10:19

В Турции сняли на видео нападение осьминога на водолаза

Осьминог Осьминог Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Турции осьминог напал на водолаза, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел средь бела дня во время чистки дна яхты. Моллюск внезапно «приклеился» к спине мужчины и не отпускал его, несмотря на попытки освободиться.

На опубликованных кадрах видно, как осьминог обвивает тело дайвера щупальцами и не хочет отцепляться. В какой-то момент мужчине предложили нож, чтобы соскрести моллюска.

По данным специалистов, в подобных случаях безопаснее всего облить осьминога пресной водой — она вызывает у морских видов стресс, и они стараются покинуть непривычную среду.

Ранее в Новосибирске лиса напала на девушку в жилом районе — инцидент попал на видео. Животное преследовало женщину, пока прохожий не посоветовал ей отогнать лису пинком. Позже стало известно, что лису загрызла собака. Тело передали в ветеринарную службу. Признаков бешенства не обнаружили.

До этого в Симферопольском районе Крыма дикие кабаны атаковали группу подростков. Школьникам пришлось, спасаясь от животных, забраться на дерево, где они провели около полутора часов в ожидании помощи. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали детей.

осьминоги
Турция
водолазы
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.