В Турции сняли на видео нападение осьминога на водолаза

В Турции осьминог напал на водолаза, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел средь бела дня во время чистки дна яхты. Моллюск внезапно «приклеился» к спине мужчины и не отпускал его, несмотря на попытки освободиться.

На опубликованных кадрах видно, как осьминог обвивает тело дайвера щупальцами и не хочет отцепляться. В какой-то момент мужчине предложили нож, чтобы соскрести моллюска.

По данным специалистов, в подобных случаях безопаснее всего облить осьминога пресной водой — она вызывает у морских видов стресс, и они стараются покинуть непривычную среду.

