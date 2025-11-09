В Саратове произошла массовая драка с участием приезжих

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки с участием приезжих в центре Саратова, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Отмечается, что в ней участвовали около 30 человек, одному из них понадобилась помощь.

В медиапространстве распространяется информация о том, что в Саратове группа приезжих избила мужчину. Сообщается, что подобные инциденты происходят не впервые, — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий. Также прокуратура Саратова взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.

Ранее в ЖК «Прокшино» толпа рабочих-мигрантов устроила драку с применением лопат, палок и дорожных знаков. Тогда за медицинской помощью обратились четыре человека, а в полицию было доставлено более 80 человек. Суд арестовал 12 фигурантов по статье о хулиганстве, семерых задержанных освободили за отсутствием состава правонарушения. Еще 65 мигрантов привлечены к административной ответственности.