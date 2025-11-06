Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 17:32

В СК раскрыли число разыскиваемых в России руководителей Украины

СК России предъявил обвинения 75 лицам из числа высшего руководства Украины

Автомобиль Следственного комитета РФ Автомобиль Следственного комитета РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России предъявил обвинения 75 представителям высшего руководства Украины за преступления в Донбассе, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на международной конференции «Державинские чтения». В список обвиняемых вошли бывшие члены Совета национальной безопасности и обороны страны Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Валентин Наливайченко и другие.

Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины, все объявлены в межгосударственный розыск, 63 — в международный розыск, — сказал глава СК.

Также Бастрыкин сообщил, что более 132 тыс. человек признаны потерпевшими в результате преступлений, совершенных властями Украины в Донбассе. С 2014 года, по его словам, следователями возбуждено свыше 8 тыс. уголовных дел в отношении более 2 тыс. человек, включая представителей украинских силовых структур и иностранных наемников.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск командиров украинских войск Константина Немичева и Сергея Величко, известного по прозвищу Чили. По данным ведомства, их подозревают в причастности к пыткам российских военнослужащих, взятых в плен в Харьковской области весной 2022 года.

Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Украина
чиновники
