В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск командиров украинских войск Константина Немичева и Сергея Величко, известного по прозвищу Чили, сообщает Lenta.ru. По данным ведомства, их подозревают в причастности к пыткам российских военнослужащих, взятых в плен в Харьковской области весной 2022 года.

МВД также заявило о вознаграждении в размере 1 млн рублей за сведения, которые помогут установить местонахождение разыскиваемых. Следственный комитет России обвинил обоих фигурантов по статьям, связанным с использованием запрещенных способов ведения боевых действий и оправданием нацизма.

Ранее командир российского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что располагает сведениями о тайных тюрьмах на территории Украины. По его словам, эти учреждения были организованы по указанию западных спецслужб. Алаудинов предположил, что в удобный для себя момент западные политики сами раскроют эту информацию, возложив всю ответственность за существование пыточных на украинские власти.

