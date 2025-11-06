Кравцов рассказал, сколько детей занимается в школьных спортивных клубах

В российских школьных спортивных клубах занимаются почти 6 млн детей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, на сегодняшний день в стране также действует 38,5 тыс. клубов.

У нас также существенно увеличилось число ребят, занимающихся в спортивных школьных клубах, с 2 млн до 5,8 млн. То есть практически в три раза, — уточнил Кравцов.

Ранее министр просвещения подчеркнул, что о переходе российских школ на 12-летнее обучение говорить пока рано. По его мнению, сначала нужно проанализировать инициативу и обсудить ее с экспертами, научным сообществом и родителями. Глава ведомства добавил, что министерством уже введены единые общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что дало возможность распределить нагрузку на педагогов и учеников.

До этого в ведомстве сообщили, что министерство намерено увеличивать целевой прием в педагогические вузы. Кравцов отметил, что данная форма подготовки кадров доказала свою эффективность и позволяет готовить специалистов по наиболее востребованным в системе образования направлениям.