02 ноября 2025 в 09:54

Минпросвещения анонсировало важное изменение по зачислению в педвузы

Минпросвещения планирует расширение целевого приема в педагогические вузы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения России намерено увеличивать целевой прием в педагогические вузы, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Сергея Кравцова. Глава министерства отметил, что данная форма подготовки кадров доказала свою эффективность и позволяет готовить специалистов по наиболее востребованным в системе образования направлениям, передает ТАСС.

На сегодняшний день программы целевого обучения успешно реализуются в каждом педагогическом университете страны. Сегодня мы ставим перед собой задачу последовательно расширять это направление, потому что именно целевой прием позволяет нам готовить специалистов необходимых квалификаций по тем направлениям, в которых сохраняется потребность, — говорится в публикации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что запрет на предоставление платных мест в вузах абитуриентам с низкими баллами ЕГЭ способен привести к негативным последствиям. Парламентарий полагает, что данная мера не должна распространяться на специальности, испытывающие дефицит квалифицированных кадров.

Кроме того, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что ограничение количества платных мест в высших учебных заведениях повысит качество обучения и позволит готовить более квалифицированных специалистов. По его мнению, данное нововведение будет способствовать удовлетворению потребностей государства в конкретных профессиональных кадрах.

